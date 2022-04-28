Гутерреш наголосив, що війна не може бути прийнятною в 21 столітті.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш під час поїздки до звільненої від окупантів Бородянки на Київщині.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час візиту до України відвідав місто Бородянка і Київській області.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних... Я бачу, як мої онуки в паніці тікають. Війна не може бути прийнятною в 21 столітті", - сказав Гутерреш.

Бородянка Бучанського району була захоплена росіянами з перших днів війни. Ворог рівняв її з землею, завдаючи ударів з різноманітного озброєння. Під час окупації російські війська не дозволяли відкривати зелені коридори для евакуації мирних мешканців.

1 квітня Бородянка була звільнена. Після зачистки територій Київщини зʼясувалися масштаби звірств, які вони чинили з мирними мешканцями. З дітьми, жінками, літніми людьми, чоловіками – усіма без винятку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова зазначала, що в Бородянці була найгірша ситуація з жертвами російських військових злочинів на Київщині.

Нагадаємо, 27 квітня генсек ООН прибув в Україну. Перед цим він відвідав Москву, де зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Також генсек ООН провів зустріч із Володимиром Путіним. Вони обговорили пропозиції гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон конфлікту у зв'язку із ситуацією в Маріуполі.

По закінченню зустрічі прессекретар Гутерреша повідомив, що Путін погодився на евакуацію цивільних з Азовсталі. Однак наступного дня в Кремлі заявили, що "конкретних домовленостей щодо допомоги в евакуації мирних жителів з Азовсталі не було".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається, що візит Гутерреша до Москви, а потім до Києва – це "реально про допомогу, а не про політичний туризм". Зеленський також заявив, що очікує від генсека ООН на стовідсоткову підтримку. Він анонсував ймовірні відвідини Гутеррешем місць катування українців російськими військовими.