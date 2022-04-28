У Луганській області без світла залишаються 39 населених пунктів

У Луганській області без світла залишаються ще 7 тисяч абонентів, у регіоні складна ситуація з газопостачанням, Сєвєродонецьк вчергове без води.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації.

Знеструмлення сталися в Гірській громаді, де російський снаряд поцілив у підстанцію. Ремонту вона не підлягає.

Наразі електрика відсутня у 39 населених пунктах – 26 повністю та 13 частково. Без світла 98 384 споживачі.

Без водопостачання жителі Рубіжного, Попасної, частково Лисичанська, Новодружеська, Привілля тощо.

“Маємо проблеми з централізованою подачею води в домівки Сєвєродонецька. Росіяни пошкодили силовий кабель, який заживлював основний водозабір міста”, – зазначив Гайдай.

Блакитне паливо є в домівках 45 486 абонентів. Загалом це шість міст та сел. Деякі з них газом забезпечені по всій території, інші – частково.

На минулому тижні пошкоджень зазнали два магістральних газопроводи, які неможливо відремонтувати, доки тривають бойові дії.

“Кількість відключених газорозподільних станцій за тиждень збільшилась з 39 до 51. Значна частина ГРС відключена через пошкодження газорозподільних мереж обл- та міськгазів”, – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 27 квітня російські війська 29 разів завдали ударів по мирних помешканнях на Луганщині. Унаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще четверо були поранені.