Запорізьку АЕС перевели на забезпечення тільки власних потреб, - "Енергоатом"

Запорізьку атомну електростанцію перевели на забезпечення "тільки живлення власних потреб" через пошкодження високовольтної лінії на півдні.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України Запорізьку АЕС для забезпечення стійкої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, за якого забезпечується тільки живлення власних потреб", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні – в межах норми.

"Радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген за годину, в санітарно-захисній зоні – 8–12 мкР за годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС", - повідомили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти захопили два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Ввечері 31 березня стало відомо, що загарбники залишили територію ЧАЕС. Вони забрали з собою нацгвардійців, які перебували в полоні з моменту російського вторгнення 24 лютого.

Під час обстрілів ЗАЕС російські загарбники пошкодили низку об’єктів на її території, нанісши шкоду, яка за попередніми оцінками складає 18,3 млрд гривень.

Європейський Союз 26 квітня закликав РФ вивести війська із ЗАЕС.