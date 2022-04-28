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Окупанти запроваджують рублеву зону в Херсонській області

Ще й планують перехідний період. 

Окупанти запроваджують рублеву зону в Херсонській області
Фото: Колихаєв Ігор/Facebook

Окупаційна влада тимчасово окупованої частини Херсонської області заявила, що область з 1 травня «переходить у рублеву зону». Вона зазначила, що «перехідний період займе до 4 місяців». Про це пише прокремлівське агентство РИА-Новости з посиланням на самопроголошеного «заступника голови» військово-цивільної адміністрації регіону Кирила Стремоусова.

За його словами, окупанти планують запровадити перехідний період до 4 місяців. У цей час вони хочуть, щоб в обігу були і гривні, і рублі. Після цього мав би відбутися повний перехід на рублі.

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