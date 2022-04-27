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Серія вибухів пролунала в центрі Херсона

Окупанти звинуватили в обстрілах ЗСУ.

Серія вибухів пролунала в центрі Херсона
Фото: Олександр Гунько

В окупованому російськими військами Херсоні пізно ввечері 27 квітня було чутно вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти "Україна 24".

Російське РИА Новости передає, що серія потужних вибухів пролунала в центрі міста, поряд із телецентром. 

По центру Херсона завдано удару як мінімум двома ракетами "Точка-У" та кількома "Ураганами", передає кореспондент російського агентства.

Як зазвичай, в обстрілах українських міст росіяни звинуватили ЗСУ.

Раніше сьогодні росіяни закидали світлошумовими гранатами учасників антиокупаційного мітингу в Херсоні. Відомо про 4 постраждалих.

Людей на акції було небагато. Вони скандували "Херсон – це Україна".

Нагадаємо, у захопленій будівлі міської ради Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званих “голів” ОДА та міськадміністрації – Володимира Сальда та Олександра Кобеця.

Російські війська окупували Херсон 2 березня. Після цього в місті систематично проводилися мітинги на підтримку України. При цьому російські військові не гребували використовувати зброю проти беззбройних жителів Херсона. 

Крім того, мітинги проходили і в Новій Каховці, де також окупанти відкривали вогонь по українцях.

В окупованому Херсоні окупанти заявили, що мають намір провести "референдум" про створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Спочатку його планували провести в період з 1 травня по 10 травня, потім перенесли на 27 квітня. 

Президент України Володимир Зеленський попередив російську сторону про вихід України з переговорного процесу у разі проведення "референдуму" в Херсоні. Після чого в МЗС РФ заявили, що "не знають нічого "про підготовлюваний в місті "референдум".

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