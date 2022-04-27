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Росіяни обстріляли Сумщину понад пів сотні разів за останні пів години (оновлено)

Обстріли велися з території Росії.

Росіяни обстріляли Сумщину понад пів сотні разів за останні пів години (оновлено)
Фото: ДПСУ

Російські війська ввечері 27 квітня завдали понад пів сотні ударів по одній із громад на Сумщині.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Есманьська громада. Росія знову провокаційно обстрілює наші території з мінометів. Понад пів сотні прильотів за останні пів години. Втрати уточнюються", – написав Живицький у фейсбуці.

Оновлення. У Держприкордонслужбі уточнили, що ворог випустив пів сотні мін по Сумщині з території Росії.

"Близько 22 години 27 квітня прикордонники зафіксували мінометний обстріл української території з боку російського села Троєбортне", – сказано в повідомленні. 

Уточнюється, що близько 50 мін розірвалися на околиці одного з сіл у Шосткинському районі Сумської області.

Як повідомляли, ворог учора також обстрілював Есманьську громаду із мінометів. Громада входить до складу Шосткинського району. Вона об’єднує села Червоне, Лужки, Бачівськ, Товстодубове, Вільна Слобода, Мала Слобода, Кучерівка, Харківка, Пустогород, Смикарівка, Смолине, Ходуня, Сопич, Потапівка, Студенок, Суходіл, Кореньок, Тополя, Червоний Пахар, Уланове, Біла Береза, Бобилівка, Комарівка, Сидорівка, Червона Зоря, Фотовиж, Баранівка, Муравейня, Яструбщина, Вишеньки.

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