Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
Окупанти представили в Херсоні "своїх" голів міськради та ОДА
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
СБУ затримала інженера заводу Укроборонпрому за підозрою в причетності до коригування вогню
Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
Аварія на ЧАЕС так чи інакше сталася б, - уцілілий інженер ЧАЕС Столярчук
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Мітинги за Україну не припиняються. Як живе окупований Херсон
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Генсек ООН заявив Путіну, що вважає війну в Україні вторгненням Росії
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Андрій Білецький: «Маріуполь відтягує для України битву за Донбас»
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
Унаслідок ракетного обстрілу Одеської області пошкоджено міст біля Затоки
ГоловнаСуспільствоВійна

Подоляк - про загрозу з боку Придністров'я: Українське командування все продумало для оборони

"Але для Придністров'я активне втягування в війну в Україні це практично буде означати ізоляцію тотальну і знищення такого анклаву".

Подоляк - про загрозу з боку Придністров'я: Українське командування все продумало для оборони
Микола Подоляк
Фото: РБК Україна

Україна завжди розглядала Придністров'я як плацдарм, звідки можуть бути певні ризики для Одеської і Вінницької областей. Тому військове командування продумало все з точки зору оборони та розвідувальних заходів.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Але Придністров'я - це трошки інша історія. Це не Російська Федерація. Там є певний контингент росіян. 1500-2000 людей, з яких самих росіян всього 500-600 чоловік, а інші - це місцеві. А місцеві були інтегровані через Молдову в європейську спільноту. Тобто вони користувались перевагами відкритого простору, вони продавали продукцію в Молдову, могли вільно пересуватись", - зазначив Подоляк.

На його думку, втягування придністровського регіону Молдови у війну з Україною - це його потенційна ліквідація.

"Для Придністров'я активне втягування в війну в Україні - це практично буде означати ізоляцію тотальну і знищення такого анклаву, який, з одного боку, був як анклав кримінальний, а з іншого боку - відкритий простір через Молдову, втягнутий в євроспільноту", - підкреслив радник керівника ОПУ.

За словами Михайла Подоляка, наразі Придністров'я дотримується тактики провокацій.

"Думаю, вони все ж таки більше інформаційно провокують, якісь там заяви роблять, що їх там хтось обстрілює. Це все як робить завжди Російська Федерація", - додав Подоляк. 

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк повідомив, що вважає Молдову наступною ціллю російських окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також