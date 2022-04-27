Подоляк - про загрозу з боку Придністров'я: Українське командування все продумало для оборони

"Але для Придністров'я активне втягування в війну в Україні це практично буде означати ізоляцію тотальну і знищення такого анклаву".

Україна завжди розглядала Придністров'я як плацдарм, звідки можуть бути певні ризики для Одеської і Вінницької областей. Тому військове командування продумало все з точки зору оборони та розвідувальних заходів.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Але Придністров'я - це трошки інша історія. Це не Російська Федерація. Там є певний контингент росіян. 1500-2000 людей, з яких самих росіян всього 500-600 чоловік, а інші - це місцеві. А місцеві були інтегровані через Молдову в європейську спільноту. Тобто вони користувались перевагами відкритого простору, вони продавали продукцію в Молдову, могли вільно пересуватись", - зазначив Подоляк.

На його думку, втягування придністровського регіону Молдови у війну з Україною - це його потенційна ліквідація.

"Для Придністров'я активне втягування в війну в Україні - це практично буде означати ізоляцію тотальну і знищення такого анклаву, який, з одного боку, був як анклав кримінальний, а з іншого боку - відкритий простір через Молдову, втягнутий в євроспільноту", - підкреслив радник керівника ОПУ.

За словами Михайла Подоляка, наразі Придністров'я дотримується тактики провокацій.

"Думаю, вони все ж таки більше інформаційно провокують, якісь там заяви роблять, що їх там хтось обстрілює. Це все як робить завжди Російська Федерація", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк повідомив, що вважає Молдову наступною ціллю російських окупантів.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність.