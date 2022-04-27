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Зеленський присвоїв Наєву Героя України

Глава держави підписав указ про нагородження 173 українських захисників.

Зеленський присвоїв Наєву Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командувачу Обʼєднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанту Сергієві Наєву.

Про це глава держави заявив у зверненні за підсумками 63-ї доби протистояння українскього народу російському агресору.

Президент повідомив, що щойно підписав укази про нагородження українських героїв. 

Згідно із ним державними нагородами України відзначені 173 військовослужбовці Збройних Сил України.

Тексту указу на сайті глави держави наразі немає.

Нагадаємо, 24 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України полковнику, заступнику командира 128-ї бригади ЗСУ Денису Чаюку.

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