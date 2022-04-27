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У росіян забирають документи, щоб не ідентифікувати окупантів у разі загибелі, - Генштаб ЗСУ

В росармії почастішали випадки дезертирства та інших способів уникнення участі у війні в Україні.

У росіян забирають документи, щоб не ідентифікувати окупантів у разі загибелі, - Генштаб ЗСУ
Фото: Пресслужба Нацполіції

У солдатів російської окупаційної армії забирають особисті документи, щоб у разі їхнього загибелі було неможливо встановити особу.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Мова йде про особовий склад, який звозять для поповнення втрат з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Ворог деморалізований... Почастішали випадки пошуку військовослужбовцями противника нових способів уникнення участі в бойових діях. Особовий склад вдається до дезертирства, здачі в полон та самокаліцтва", - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернулася до російських солдатів і розповіла їм, як здатися в полон, щоб не стати гарматним м'ясом на війні в Україні.

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