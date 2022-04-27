Росіяни облаштовують на старовинному цвинтарі в Криму... зону відпочинку, - Денісова

"Ще в лютому на територію старовинного кладовища Саускан, яке ще називається Ханським, заїхала будівельна техніка".

Окупаційна влада в Криму планує створити зону відпочинку на території старовинного мусульманського цвинтаря в Бахчисараї.

Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"Ще в лютому на територію старовинного кладовища Саускан, яке ще називається Ханським, заїхала будівельна техніка. Кримські татари продовжують боротися за свої цінності, пишуть листи до окупаційної влади з вимогами припинити будівництво, але все марно. Громадяни України вимагають терміново зупинити земляні роботи по створенню парку і використання цвинтаря як зони розваг, що суперечить релігії та традиціям кримських татар", - зазначила Денісова.

Нагадаємо, в лютому російські окупанти розпочали знищувати в Євпаторії Мойнакський парк і пошкодили будівлю історичного Ханського палацу.