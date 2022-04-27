Норвежська спортивна спільнота незадоволена тренуваннями російських лижників у Криму
Над російськими лижниками нависла перспектива нових санкцій через проведення тренувального збору збірної у Криму
Інформація про майбутні у Криму тренувальні збори збірної Росії, до якої входять такі зірки світових лижних перегонів, як олімпійські чемпіони Олександр Большунов, Наталія Непряєва та Юлія Супак, викликала гнівну реакцію в Норвегії.
Колишній тренер збірної цієї країни Відар Лефшус назвав рішення про місце проведення зборів "політичним".
"Вони роблять це, щоб показати, що в Росії все як завжди, - заявив Лефшус в інтерв'ю виданню Nettavisen. — Якщо у безпосередній близькості йде спецоперація, це не має значення".
Голова комітету з лижних перегонів Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) норвежець Вегард Ульванг визнав, що підготовка до зимового сезону проводилася російськими спортсменами в Криму ще за часів СРСР. Проте зараз, на думку чиновника, поїздка російських спортсменів до Криму набуває особливого символізму, який може призвести до нових санкцій.
"Можливо, російським лижникам в умовах санкцій варто замислитися і зрозуміти всю серйозність ситуації", - заявив Ульванг.
Нагадаємо, французький виробник лиж Rossignol припинив співпрацю з триразовим олімпійським чемпіоном Большуновим та іншими росіянами.