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Де Дзербі готовий тренувати "Шахтар" безкоштовно

"Проблема тільки в тому, чи буде чемпіонат".

Де Дзербі готовий тренувати "Шахтар" безкоштовно
Роберто Де Дзербі
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі має намір і надалі працювати у "Шахтарі", якщо наступний сезон розпочнеться. Про це він зазначив в інтерв'ю "Денисов Time".

"Ми не знаємо, що буде завтра, тому дуже складно сказати, що буде через місяць або два.

Я хотів би залишатися в "Шахтарі", навіть якщо "Шахтар" не матиме такої сильної команди, яка була до початку війни. Навіть якщо моя зарплата буде мінімальною – суть зараз не в грошах. Я готовий тренувати рік безкоштовно, але проблема не в цьому. Проблема тільки в тому, чи буде чемпіонат", – заявив Де Дзербі.

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