«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
«Осколки ракети впеклися в килим»: як українці живуть у пошкоджених квартирах і що буде з житлом в Україні далі
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Максим Козицький: «Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні»
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
Країна-агресор уже втратила у війні 90% своїх найкращих десантників, - Грозєв
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
ЗСУ 17 раз накрили вогнем окупантів у Чорнобаївці, - Арестович
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян стався вибух на залізничній станції "Красне" на Львівщині (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Росія обстріляла Полтавщину, влучили 9 ракет, - Лунін (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області, - ОК "Південь"
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
ГоловнаСпорт

WTA погрожує Вімблдону штрафними санкціями через відмову допустити росіянок і білорусок до турніру

Про це заявив глава організації Стів Саймон.

WTA погрожує Вімблдону штрафними санкціями через відмову допустити росіянок і білорусок до турніру
Стів Саймон
Фото: btu.org.ua

Глава WTA Стів Саймон прокоментував рішення Англійського клубу лаун-тенісу та крокету (AELTC) заборонити російським і білоруським тенісистам брати участь на Вімблдоні цього року, котре підтримала Британська тенісна асоціація (LTA).

Найближчим часом відбудуться збори правління та ради WTA, за підсумками яких AELTC і LTA варто очікувати "рішучої відповіді", зазначив Саймон.

"Рішення Вімблдону суперечить правилам турнірів "Великого Шолома", а також нашій з ними угоді. Рішення LTA, яка проводить турніри під егідою WTA, є порушенням статуту та правил WTA про участь тенісисток", - цитує Саймона "Великий теніс України".

"У нас є можливість відреагувати на обидва випадки. Були прецеденти, коли в таких ситуаціях було накладено штрафи та турнірні санкції. Ми оцінюватимемо ступінь нашої реакції.

Я думаю, що ви побачите сильну реакцію з нашого боку, але яка саме вона буде і наскільки далеко зайде, ще потрібно визначити", - зазначив глава WTA.

Нагадаємо, заборону на участь російських і білоруських спортсменів у Вімблдоні підтримала .

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також