WTA погрожує Вімблдону штрафними санкціями через відмову допустити росіянок і білорусок до турніру

Глава WTA Стів Саймон прокоментував рішення Англійського клубу лаун-тенісу та крокету (AELTC) заборонити російським і білоруським тенісистам брати участь на Вімблдоні цього року, котре підтримала Британська тенісна асоціація (LTA).

Найближчим часом відбудуться збори правління та ради WTA, за підсумками яких AELTC і LTA варто очікувати "рішучої відповіді", зазначив Саймон.

"Рішення Вімблдону суперечить правилам турнірів "Великого Шолома", а також нашій з ними угоді. Рішення LTA, яка проводить турніри під егідою WTA, є порушенням статуту та правил WTA про участь тенісисток", - цитує Саймона "Великий теніс України".

"У нас є можливість відреагувати на обидва випадки. Були прецеденти, коли в таких ситуаціях було накладено штрафи та турнірні санкції. Ми оцінюватимемо ступінь нашої реакції.

Я думаю, що ви побачите сильну реакцію з нашого боку, але яка саме вона буде і наскільки далеко зайде, ще потрібно визначити", - зазначив глава WTA.

Нагадаємо, заборону на участь російських і білоруських спортсменів у Вімблдоні підтримала .