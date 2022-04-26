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Японія на кілька місяців прийме збірну України з художньої гімнастики

Про безкоштовні збори для українських художниць домовилися особисто Сергій Бубка і президент FIG Морінарі Ватанабе.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка і президент Міжнародної федерації гімнастики (FIG) Морінарі Ватанабе домовилися про безкоштовні збори для членів збірної України з художньої гімнастики в Японії. Триватимуть вони від двох до трьох місяців і розпочнуться після завершення сезону Кубка світу.

"Кожна секунда кожного дня минає в координації зусиль з МОК, командою Українського НОК, національними федераціями та командою Міністерства молоді та спорту України, щоб визначити, де перебувають спортсмени, тренери та їхні сім’ї, як найкраще ми можемо їм допомогти. 

Це важко, оскільки люди перебувають у зоні бойових дій, і ми дуже переживаємо за їхню безпеку", - цитує Бубку пресслужба НОК.

"Ми також постійно спілкуємось з багатьма НОК світу та міжнародними федераціями, намагаючись зробити все можливе, щоб допомогти нашому спортивного руху.

Ми сподіваємося, що зможемо допомогти якомога більшій кількості українських спортсменів і українців.

Ми також хочемо, щоб українські спортсмени продовжували брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Ми хочемо, щоб у них був шанс на перемогу. Ми хочемо бачити наш прапор і чути наш гімн на всіх спортивних аренах світу", - зазначив президент НОК України.

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