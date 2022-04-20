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Італія прийме у себе безстроково і безкоштовно 500 українських представників 20 видів спорту

Українськи спортсмени тренуватимуться в Італії.

Італія прийме у себе безстроково і безкоштовно 500 українських представників 20 видів спорту
Фото: НОК Італії

Президент Національного Олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка та Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Римі зустрілися з очільниками італійського спорту – президентом НОКу Джовані Малаго та статс-секретарем у справах спорту італійського уряду Валентиною Веццалі.

На зустрічі італійська сторона взяла на себе зобов’язання надати можливість безстроково та безкоштовно тренуватися в Італії 500-м українським спортсменам які представляють 20 видів спорту.

Так буде допоки в Україні не закінчиться війна.

В своєму Twitter Бубка подякував італійській спортивній родині.

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