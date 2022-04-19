"Бенфіка" направила гуманітарну допомогу Україні

Клуб Романа Яремчука передав товари першої необхідності у чотири українські області.

Португальська "Бенфіка", за яку виступає Роман Яремчук, передала Україні гуманітарну допомогу.

Лісабонський клуб відгукнувся на пропозицію донецького "Шахтаря" та передав вантаж із товарами першої необхідності, серед яких продукти харчування, засоби особистої гігієни та медикаменти.

Гуманітарну допомогу перенаправили до Миколаївської, Сумської, Донецької та Чернігівської областей.

Раніше "Бенфіка" вже зібрала близько 100 тонн товарів першої необхідності для України.

У гуманітарній акції португальського клубу взяли участь президент "Бенфіки" Руй Кошта, керівник ради Генеральної асамблеї португальського клубу Фернандо Сіару, технічний директор Луїзао та виконавчий президент фонду "Бенфіки" Карлос Моя.