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Цуренко - віцепрезиденту ФТУ: "Ми зі Світоліною робимо неймовірно багато для України, але ніде про це не розповідаємо"

В українському тенісі назріває конфлікт.

Цуренко - віцепрезиденту ФТУ: "Ми зі Світоліною робимо неймовірно багато для України, але ніде про це не розповідаємо"
Леся Цуренко
Фото: EPA/UPG

Шоста ракетка України Леся Цуренко (№129 WTA) прокоментувала нещодавнє висловлювання віцепрезидента Федерації тенісу України Євгена Зукіна, який дорікнув деяким тенісисткам через відмову брати участь у матчі національної збірної проти США (2:3) в рамках кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

"Всім привіт. Здається, після таких інтерв'ю функціонерів Української федерації необхідно давати зустрічне інтерв'ю для захисту дівчат збірної.

Адже зараз, у такі скрутні часи, особливо гостро відчувається несправедливість щодо України взагалі й кожного українця", - написала Цуренко в коментарі на сторінці Sport Arena у Facebook.

"По-перше, вже кілька років запрошення до збірної я не отримую.

По-друге, мій собака нещодавно став інвалідом і мені дійсно дуже багато потрібно робити для його життя. Еліна [Світоліна] травмована. Але вона робить дуже багато для України. І я теж, але ніде про це не розповідаю", – наголосила Цуренко.

Раніше Зукін висловив надію, "що українські тенісистки змінять своє ставлення до гри за збірну й будуть патріотами не лише в Instagram".

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