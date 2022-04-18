Баскетболіст НБА, форвард "Мілуокі Бакс" Сандро Мамукелашвілі вирішив підтримати Україну у війні з Росією.

22-річний грузинський гравець прийшов на матч плей-оф проти Чикаго (93:86) у футболці з написом "Слава Україні! Героям слава! Слава Богу!"