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Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Окупанти взяли під контроль Кремінну, – голова Луганської ОВА
Окупанти взяли під контроль Кремінну, – голова Луганської ОВА
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Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
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РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
РФ готує десантну морську операцію - Генштаб
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Баскетболіст НБА прийшов на матч у футболці з написом "Слава Україні"

Сандро Мамукелашвілі продемонстрував свою позицію.

Баскетболіст НБА, форвард "Мілуокі Бакс" Сандро Мамукелашвілі вирішив підтримати Україну у війні з Росією.

22-річний грузинський гравець прийшов на матч плей-оф проти Чикаго (93:86) у футболці з написом "Слава Україні! Героям слава! Слава Богу!"

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