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Легенда НБА на церемонії виведення з обігу номера провела акцію на підтримку України

Кевін Гарнет підтримав український народ.

Фото: nba.com

Напередодні в Бостоні перед матчем регулярного чемпіонату НБА між "Бостон Селтікс" та "Даллас Маверікс" (92:95) відбулася церемонія виведення з обігу ігрового номера легендарного гравця "кельтів" Кевіна Гарнетта.

Відтепер жоден гравець "Селтікс" не вийде на паркет із п'ятіркою на спині.

Зазначимо, що Гарнетт використав момент загальної уваги для демонстрації підтримки України – бігмен під час церемонії піднесення під дах "Ті Ді" ігрового номера прикріпив до свого піджака синьо-жовту стрічку.

Додамо, що під час церемонії були присутні його партнери за чемпіонським сезоном 2008 року Пол Пірс та Рей Аллен.

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