Фото: nba.com

Напередодні в Бостоні перед матчем регулярного чемпіонату НБА між "Бостон Селтікс" та "Даллас Маверікс" (92:95) відбулася церемонія виведення з обігу ігрового номера легендарного гравця "кельтів" Кевіна Гарнетта.

Відтепер жоден гравець "Селтікс" не вийде на паркет із п'ятіркою на спині.

Зазначимо, що Гарнетт використав момент загальної уваги для демонстрації підтримки України – бігмен під час церемонії піднесення під дах "Ті Ді" ігрового номера прикріпив до свого піджака синьо-жовту стрічку.

The @celtics fans shower Kevin Garnett with "KG" chants as he is introduced at his Jersey Retirement Ceremony!



Watch Here: https://t.co/s9jSQws06X pic.twitter.com/DCRQPgcXOQ — NBA (@NBA) March 13, 2022

Додамо, що під час церемонії були присутні його партнери за чемпіонським сезоном 2008 року Пол Пірс та Рей Аллен.