Англійська прем'єр-ліга офіційно усунула Абрамовича з посади директора "Челсі"

Рішення не впливає на здатність клубу тренуватися та грати свої матчі згідно з ліцензією, виданою урядом.

Англійська прем'єр-ліга офіційно усунула російського власника "Челсі" Романа Абрамовича з посади директора клубу, повідомляє пресслужба АПЛ.

"Після введення санкцій урядом Великобританії рада Прем'єр-ліги усунула Романа Абрамовича з посади директора футбольного клубу "Челсі".

Рішення ради не впливає на здатність клубу тренуватися та грати свої матчі згідно з ліцензією, виданою урядом. Термін дії ліцензії спливає 31 травня 2022 року", - сказано у заяві Прем'єр-ліги.

На нинішньому етапі через вторгнення Росії в Україну заморожено всі активи російського бізнесмена, а також заборонено в'їзд до країни.

Нагадаємо, Абрамович купив "Челсі" влітку 2003 року. З того часу клуб зі "Стемфорд Брідж" двічі виграв Лігу чемпіонів та Лігу Європи, а також п'ять разів ставав чемпіоном АПЛ.