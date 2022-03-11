"Шахтар" облаштовує "Арену Львів" для українських біженців

Віцечемпіон України донецький "Шахтар" має намір допомогти мешканцям України, які покинули свої будинки через вторгнення Росії.

Керівництво "гірників" виступило з ініціативою використати стадіон "Арена Львів" як притулок для переселенців зі східних та центральних регіонів України, повідомляє The Athletic.

"Ми намагаємось бути корисними та організувати притулок у Львові, де є цей великий стадіон, який використовувався на Євро-2012. Раніше ми грали тут у Лізі чемпіонів.

Разом із місцевою владою ми організували притулок на 2-3 тисячі людей. Якщо інші клуби захочуть взяти участь або надіслати речі, то ковдри, матраци, ліжка, подушки були б дуже корисні", - заявив директор із комунікацій донецького клубу Юрій Свиридов.

Фото: theathletic.com

При цьому функціонер зазначив, що два європейські клуби вже взяли участь у реалізації проекту.

"Бенфіка" відправляє п'ять вантажівок загалом: їжа, ліки та одяг. Наші співробітники працюють на стадіоні.

Варшавська "Легія" також запропонувала, щоб їхній власний стадіон служив центром, де можна було б збирати допомогу від інших клубів, перш ніж вона буде доставлена до Львова", - акцентував Свиридов.