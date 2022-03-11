Формула-1 розірвала контракт на показ гонок у Росії

Формула-1 заборонила доступ до F1 TV у Росії.

Фото: twitter.comF1

Формула-1 розірвала контракт із правовласником Ф1 на території Росії телекомпанією Матч ТВ, повідомляє Racing News 365.

Зазначається, що також припиняються всі послуги F1 TV.

Цей крок означає, що російські фанати "Королівських перегонів" більше не зможуть стежити за гонками, а також втратять доступ до F1 TV Pro та його архівних записів.

Раніше Формула-1 розірвала угоду на проведення Гран-прі Росії, а команда "Хаас" розірвала контракт із титульним спонсором "Уралкалій" і своїм гонщиком Микитою Мазепіним.