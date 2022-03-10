Подружжя Бекгемів пожертвувало £1 млн на підтримку дітей України

Фото: EPA/UPG Вікторія та Девід Бекгем

Легенда "Манчестера Юнайтед", а нині співвласник клубу МЛС "Інтер Майамі" Девід Бекгем із дружиною Вікторією пожертвували 1 млн фунтів у фонд ЮНІСЕФ, який допомагає потерпілим від агресії Росії українським дітям.

"Матері змушені тікати зі своїми дітьми. Сім'ї розлучені, і діти відразу стають біженцями. У міру того, як конфлікт в Україні триває вже другий тиждень, потреби сімей загострюються, і 7,5 млн дітей нині перебувають у небезпеці.

Мій 7 Fund ЮНІСЕФ закликає надати негайну допомогу для підтримки благополуччя дітей, включаючи медикаменти та безпечні місця для сімей.

Будь ласка, приєднуйтесь до мене за підтримки ЮНІСЕФ у його життєво важливій роботі на місцях та зробіть усе, що у ваших силах. Дякую", - написав Бекгем.

Зазначимо, що співпраця Бекгема з ЮНІСЕФ зародилася в 2005 році, коли англієць став послом організації у Великій Британії, а через 10 років Девід заснував 7 Fund за підтримки ЮНІСЕФ.