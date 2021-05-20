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Бекгем відреагував на своє включення до Залу слави Англійської прем'єр-ліги

Девід став 8-м членом Залу слави АПЛ.

Бекгем відреагував на своє включення до Залу слави Англійської прем'єр-ліги
Девід Бекхем
Фото: EPA/UPG

Колишній півзахисник "Манчестера Юнайтед" Девід Бекгем прокоментував потрапляння в утворений нещодавно Зал слави Англійської прем'єр-ліги.

"Для мене честь потрапити в Зал слави разом з такими легендами футболу і ліги. АПЛ була дуже важливою частиною моєї кар'єри і життя, і мені приємно, що мене ставлять поруч із зірками. Я грав з ними, грав проти них і брав з них приклад. Ще більшою честю для мене є той факт, що це рішення уболівальників", - цитує Бекгема пресслужба АПЛ.

"Останній рік показав, наскільки вони важливі для гри, і здорово бачити, як вони потихеньку повертаються на стадіони, тому що вони роблять футбол особливим. Я завжди говорив, що мені дуже пощастило, що мене підтримують такі прекрасні фанати. Спасибі всім, хто голосував", - зазначив співвласник клубу МЛС "Інтер Маямі".

Бекгем є випускником знаменитого "Класу-92" академії "МанЮнайтед", а кольори клубу захищав з 1993 по 2003 рік.

У складі "червоних дияволів" англієць 6 разів ставав чемпіоном Англії, завоював два кубки і два суперкубки країни, а також виграв Лігу чемпіонів і міжконтинентальний Кубок.

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