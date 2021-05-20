У Джошуа залишилося лише 48 годин, щоб уникнути бою з Усиком

Фото: Skysports.com

Рішення арбітражу провести третій бій між володарем поясу WBС Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) і ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) не пізніше 15 вересня цього року, сплутав в суперважкому дивізіоні карти багатьом .

Цим може скористатися український боксер Олександр Усик (15-0, 12 КО), який незабаром може отримати бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа(23–1, 21 КО).

Всесвітня боксерська організація (WBO) наказала команді Джошуа підтвердити протягом 48 годин можливість проведення бою з Ф'юрі.

В іншому випадку керівництво WBO призначить бій Джошуа проти обов'язкового претендента, яким і є Усик.

Імовірно, бій Джошуа - Усик може відбутися 21 або 28 серпня.