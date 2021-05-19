Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается
Витренко vs набсовет НАК: конфликт продолжается
У Чернігові аграрій побудував собі мавзолей за $3 млн
У Чернігові аграрій побудував собі мавзолей за $3 млн
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
Трое на выход. Как парламент увольнял министров
За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность
За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Захисні костюми по 488 гривень, куртка за 10 тисяч доларів. Чим запам’ятається міністр Степанов
Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися, - Опендатабот
Після весняного локдауну 14% закладів харчування не відкрилися, - Опендатабот
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова
Парламент відправив у відставку міністра охорони здоров'я Степанова
ГоловнаСпорт

Гонорар у $20 млн, щоб не боксувати - відмінний бізнес для Вайлдера

Два в одному: і здоров'я збереже, і банківську карту поповнить.

Гонорар у $20 млн, щоб не боксувати - відмінний бізнес для Вайлдера
Деонтей Вайлдер
Фото: EPA/UPG

Промоутер чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) Френк Воррен розповів, скільки може отримати колишній володар пояса Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) за відмову від бою з його клієнтом.

"Зараз усе дуже просто: Тайсон повинен або негайно битися з Вайлдером, або спробувати з ним домовитися. Поки ми не досягнемо домовленості з Деонтеєм, я не можу сказати, що бій з Джошуа однозначно відбудеться. Але ми старанно працюємо над цим", - цитує Воррена Daily Mail.

"Існує крайній термін, коли необхідно прийняти рішення про те, який варіант обере Тайсон. Сподіваюся, Деонтея задовольнить сума менш ніж 20 млн доларів", - акцентував промоутер.

Напередодні арбітраж постановив провести третій бій між  Ф'юрі і Вайлдером не пізніше ніж 15 вересня цього року.

Таким чином, рішення арбітражу ставить під сумнів проведення бою між Ф'юрі і Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, який сторони збираються організувати в серпні в Саудівській Аравії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також