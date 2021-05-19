Гонорар у $20 млн, щоб не боксувати - відмінний бізнес для Вайлдера

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Промоутер чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) Френк Воррен розповів, скільки може отримати колишній володар пояса Деонтей Вайлдер (42-1-1, 41 КО) за відмову від бою з його клієнтом.

"Зараз усе дуже просто: Тайсон повинен або негайно битися з Вайлдером, або спробувати з ним домовитися. Поки ми не досягнемо домовленості з Деонтеєм, я не можу сказати, що бій з Джошуа однозначно відбудеться. Але ми старанно працюємо над цим", - цитує Воррена Daily Mail.

"Існує крайній термін, коли необхідно прийняти рішення про те, який варіант обере Тайсон. Сподіваюся, Деонтея задовольнить сума менш ніж 20 млн доларів", - акцентував промоутер.

Напередодні арбітраж постановив провести третій бій між Ф'юрі і Вайлдером не пізніше ніж 15 вересня цього року.

Таким чином, рішення арбітражу ставить під сумнів проведення бою між Ф'юрі і Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, який сторони збираються організувати в серпні в Саудівській Аравії.