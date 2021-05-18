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Мегафайт Ф'юрі - Джошуа під питанням: арбітраж ухвалив провести третій бій Ф'юрі і Вайлдера до 15 вересня

Виникла несподівана перешкода.

Мегафайт Ф'юрі - Джошуа під питанням: арбітраж ухвалив провести третій бій Ф'юрі і Вайлдера до 15 вересня
Деонтей Вайлдер (зліва) і Тайсон Ф'юрі
Фото: EPA/UPG

На шляху до коронування абсолютного чемпіона в суперважкій вазі виникла ще одна велика перешкода.

Арбітраж постановив провести третій бій між володарем поясу WBС Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 KO) і ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) не пізніше ніж 15 вересня цього року, повідомляє Boxing Scene.

Вайлдер у суді оскаржував своє право на третій бій з Ф'юрі, який відмовив американцеві в реванші, посилаючись на закінчення строку його права на повторний поєдинок.

Нагадаємо, в першому поєдинку в грудні 2018 року судді зафіксували нічию, а в другому бою в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутом завдав Вайлдеру першої поразки у професійній кар'єрі і відібрав чемпіонський пояс WBC.

Таким чином, рішення арбітражу ставить під сумнів проведення бою між Ф'юрі і Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті, який сторони збираються організувати в серпні в Саудівській Аравії.

Додамо, що Вайлдер не виходив на ринг після поразки від Ф'юрі.

Нагадаємо, стали відомі гонорари Джошуа і Ф'юрі за потенційний поєдинок.

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