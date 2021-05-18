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У матчі чемпіонату України серед жіночих команд футболістка брудно сфолила

"Житлобуд-2" приймав "Схід" (Стара Маячка) і домігся перемоги - 3:0.

У матчі чемпіонату України серед жіночих команд футболістка брудно сфолила
Фото: скриншот

У рамках 8-го туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд Вищої ліги харківський "Житлобуд-2" приймав "Схід" (Стара Маячка) і домігся перемоги - 3:0.

На 34-й хвилині футболістка гостей Інес Гогогуй жорстко сфолила.

Програвши єдиноборство своїй суперниці, Інес навмисне наступила їй на ногу. Після чого відразу побачила перед собою червону картку.

"Житлобуд-2" в турнірній таблиці, як і раніше, займає друге місце (43 очки), поступаючись "Житлобуду-1" на шість очок.

"Схід" міцно утримує третє місце (31 очко).

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