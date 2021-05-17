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Олівейра встановив новий рекорд UFC

Бразилець завоював титул і став автором унікального досягнення.

Олівейра встановив новий рекорд UFC
Чарльз Олівейра
Фото: fight.ru

У Гюстоні відбувся турнір UFC 262. У головному бою вечора Чарльз Олівейра нокаутував Майкла Чендлера і завоював титул чемпіона в легкій вазі.

31-річний Олівейра (31-8) встановив новий рекорд промоушена. На завоювання титулу йому знадобилося 28 поєдинків в UFC, повідомляє sport.ua, з посиланням на пресслужбу UFC.

Раніше рекорд по найбільшій кількості боїв для завоювання титулу UFC належав ексволодарю пояса в середній вазі Майклу Біспінгу, який став чемпіоном за 26 боїв.

Олівейра виступає в UFC з 2010 року. У промоушені він здобув 19 перемог і зазнав 8 поразок, 1 бій не відбувся.

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