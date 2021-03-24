Усик не проти провести бій в UFC

Колишній абсолютний чемпіон у крузервейті Олександр Усик (18-0, 13 КО) знайшов собі заняття, поки володар пояса WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) готується до бою з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0, 21KO).

"Мені недавно Дана Вайт (чинний президент Ultimate Fighting Championship, найбільшої у світі організації ММА, - LB.ua) написав, чи не хочу я спробувати себе в UFC. Я йому відповів: "Відправ мені, будь ласка, повідомлення. Я готовий". Тож у мене багато варіантів. Я займаюся музикою, я танцюю, став кросфітером-початківцем, виховую дітей.

Півтора року я не чекатиму, знайду з ким побоксувати", - заявив Усик в інтерв'ю xsport.