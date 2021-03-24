Уряд Франції не дав форварду збірної України дозволу на в'їзд у країну на відбірний матч ЧС-2022
Уряд Франції не дав форварду збірної України дозволу на в'їзд у країну на відбірний матч ЧС-2022
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
Професійні торгівці зброєю в Україні. На яке майбутнє розраховувати
Професійні торгівці зброєю в Україні. На яке майбутнє розраховувати
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
«Софійська п'ятірка» і українські можливості Москви
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Звичайна застуда може витіснити ковід з організму, - дослідження
Звичайна застуда може витіснити ковід з організму, - дослідження
ГоловнаСпорт

Усик не проти провести бій в UFC

В очікуванні бою Ф'юрі - Джошуа українець готовий підрихтувати спеціалізацію.

Усик не проти провести бій в UFC
Олександр Усик
Фото: boxingscene.com

Колишній абсолютний чемпіон у крузервейті Олександр Усик (18-0, 13 КО) знайшов собі заняття, поки володар пояса WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22KOs) готується до бою з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0, 21KO).

"Мені недавно Дана Вайт (чинний президент Ultimate Fighting Championship, найбільшої у світі організації ММА, - LB.ua) написав, чи не хочу я спробувати себе в UFC. Я йому відповів: "Відправ мені, будь ласка, повідомлення. Я готовий". Тож у мене багато варіантів. Я займаюся музикою, я танцюю, став кросфітером-початківцем, виховую дітей.

Півтора року я не чекатиму, знайду з ким побоксувати", - заявив Усик в інтерв'ю xsport.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також