Мессі повторив іще один легендарний рекорд Пеле

На рахунку Лео - 467 голів у чемпіонаті Іспанії.

У підсумковому матчі 28-го туру Ла Ліги "Барселона" на виїзді розтрощила "Реал Сосьєдад" - 6:1.

У цьому матчі капітан "блаугранас" Ліонель Мессі встановив черговий клубний рекорд, зігравши 768-й матч за "Барсу". За цим показником 33-річний аргентинець вийшов в одноосібні лідери, обійшовши Хаві.

Крім того, Лео став автором ще одного знаменного досягнення. Оформивши дубль, форвард довів кількість забитих голів у Ла Лізі до 467, що дозволило йому повторити рекорд легендарного бразильця Пеле за кількістю м'ячів в одному чемпіонаті, повідомляють на офіційному сайті каталонського клубу.

Таким чином, обидва гравці очолюють список найкращих бомбардирів у світових лігах.

У топ'європейських лігах кращими бомбардирами всіх часів є Джиммі Грівз (Англія, 357 голів), Герд Мюллер (Німеччина, 365), Сільвіо Піола (Італія, 274) і Деліо Онніс (Франція, 299).

Додамо, що загалом на рахунку Мессі - 663 голи, забиті за "Барселону" в усіх турнірах.