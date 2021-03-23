Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
ГоловнаСпорт

Мессі повторив іще один легендарний рекорд Пеле

На рахунку Лео - 467 голів у чемпіонаті Іспанії.

Мессі повторив іще один легендарний рекорд Пеле
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

У підсумковому матчі 28-го туру Ла Ліги "Барселона" на виїзді розтрощила "Реал Сосьєдад" - 6:1.

У цьому матчі капітан "блаугранас" Ліонель Мессі встановив черговий клубний рекорд, зігравши 768-й матч за "Барсу". За цим показником 33-річний аргентинець вийшов в одноосібні лідери, обійшовши Хаві.

Крім того, Лео став автором ще одного знаменного досягнення. Оформивши дубль, форвард довів кількість забитих голів у Ла Лізі до 467, що дозволило йому повторити рекорд легендарного бразильця Пеле за кількістю м'ячів в одному чемпіонаті, повідомляють на офіційному сайті каталонського клубу.

Таким чином, обидва гравці очолюють список найкращих бомбардирів у світових лігах.

У топ'європейських лігах кращими бомбардирами всіх часів є Джиммі Грівз (Англія, 357 голів), Герд Мюллер (Німеччина, 365), Сільвіо Піола (Італія, 274) і Деліо Онніс (Франція, 299).

Додамо, що загалом на рахунку Мессі - 663 голи, забиті за "Барселону" в усіх турнірах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також