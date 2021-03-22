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Відеоігри у 2020 році принесли ФІФА більше грошей, ніж реальний футбол

Уболівальники змушені шукати альтернативні джерела натхнення.

Відеоігри у 2020 році принесли ФІФА більше грошей, ніж реальний футбол
Фото: esquire

Керівництво ФІФА поділилося фінансовою звітністю за 2020 рік, згідно з якою значну частину доходів федерації принесли відеоігри, повідомляє championat.com.

Усього ФІФА заробила майже $266 млн, із них майже $159 млн надійшли від купівлі ліцензійних прав.

"Ключовим джерелом доходу у сфері ліцензійних прав було ліцензування брендів для відеоігор. На відміну від багатьох секторів економіки, які сильно постраждали від COVID-19, індустрія відеоігор виявилася набагато стійкішою до пандемії", - наводить видання слова представника ФІФА.

"Крім чемпіонату світу з футболу FIFA eClub, серії FIFA eChallenger і товариських матчів FIFA eNations StayAndPlay, FIFA також успішно запустила FIFA eContinental Cup. Крім того, 2020 року був представлений FIFAe, новий бренд турнірів з кіберспорту, покликаний створити серйозну арену для гравців, клубів і націй", - уточнив функціонер.

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