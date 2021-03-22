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Львів продовжив локдаун на тиждень до 4 квітня

За добу в міські лікарні надійшло 63 хворих. Виписали лише трьох.

Львів продовжив локдаун на тиждень до 4 квітня
Фото: надано пресслужбою А.Садового

Львівська комісія з питань ТЕБ та НС, не чекаючи закінчення терміну дії карантинних обмежень "червоного" рівня, продовжила їх ще тиждень, до 4 квітня.

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер пояснив, що ситуація в місті продовжує погіршуватися. "За останню добу в міські лікарні надійшло 63 хворих. Виписали лише 3 людини", - розказав Садовий.

За останню добу коронавірус підтвердили у 623 львів'ян. В стаціонарах міських лікарень знаходиться 802 хворих з підозрою чи підтвердженим COVID-19. З них 65 - у реанімації, 25 - на апаратах штучної вентиляції легень.

Місто активно шукає додаткові ліжка в лікарнях. У понеділок було ухвалено рішення розгорнути тимчасовий шпиталь на базі приміщень медичного університету, які він орендує у Лікарні швидкої допомоги.

Також місто попросило МОЗ віднести міську дитячу лікарню на вулиці Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус.

Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті також готова приймати хворих на коронавірус, якщо місто забезпечить її необхідною кількістю кисневих концентраторів.

Нагадаємо, що за індикаторними показниками МОЗу Львівська область ще не входить до "червоної" зони.

Попри це, місто з 19 березня ввело у місті карантинні обмеження "червоного" рівня. За тим рішенням вони мали діяти до 28 березня.

З суботи в місті припинили роботу всі заклади культури (театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики), а заклади громадського харчування почали працювати тільки "на виніс" та доставку.

У торгових центрах закрили всі магазини, крім продуктових, аптек та зоомагазинів. Господарським магазинам можна тільки видавати замовлення.

Салони краси та спортивні зали можуть працювати, але за індивідуальним попереднім записом.

Молодша школа пішла на весняні канікули, а старші класи вчитимуться дистанційно.

Всі масові заходи відклали до кращих часів.

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