Миколаїв посилює карантинні обмеження з 24 березня, - голова ОДА

Вони набирають чинності з 24 березня та будуть діяти до 4 квітня включно.

Миколаївська обласна державна адміністрація прийняла рішення про посилення карантинних обмежень в місті Миколаїв з 24 березня.

Про це повідомив голова ОДА Віталій Кім.

"Щодо ситуації із COVID-19 у місті Миколаєві. Все дуже погано, ми впевнено йдемо до “червоної зони”. По одному із показників місто вже там - це кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 впродовж останніх семи днів на 100 тисяч населення – 101,15 (при допустимому не більше ніж 60 на 100 тис. населення). З такими темпами інший показник буде подолано найближчими дням і ми увійдемо у "червону зону". Це завантаженість ліжок, забезпечених медичним киснем. На сьогодні - це 64,72% при допустимому - не більш як 65%.

Тому ми щойно провели позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА. На ній також був присутній міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Це спільне та виважене рішення задля здоров'я кожного із нас", - наголосив Кім.

Він зазначив, що обмежувальні заходи прийняті для стабілізації ситуації. Вони набирають чинності з 01:00 24 березня та будуть діяти до 4 квітня включно.

Буде заборонено:

Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні

зали);

Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

Робота ярмарків “вихідного дня”;

Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того:

Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;

Працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції;

Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали - але без групових занять;

Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;

Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;

Великим продуктовим магазинам рекомендовано вести "спеціальні години відвідування” для громадян похилого віку.

Громадський транспорт працюватиме в звичному режимі, з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50%. Проте місту рекомендовано оновити електронні перепустки для працівників критичної інфраструктури та інших необхідних працівників, в разі введення обмежень для роботи громадського транспорту.

Ринкам дозволено працювати до наступної неділі. Проте на цьому тижні будуть проводитись постійні рейди із залученням фахівців Держпродспоживслужби та Національної поліції. У разі недотримання карантинних вимог - ринки будь-якої форми ми також закриємо з понеділка 29 березня.

"Щодо діяльності розважальних закладів, які системно порушують карантині обмеження. Будемо жорстко, в рамках чинного законодавства, реагувати на вашу діяльність. Я буду всіляко підтримувати поліцію та інші органи перевірок. Ми зробимо максимально все, щоб їх робота була припинена"Ю - наголосив Кім.

Він додав, що наразі обмеження стосуються лише міста Миколаєва, але в разі погіршення ситуації в області "будуть прийняті відповідні рішення".

Нагадаємо, Київська обласна комісія з ТЕБ та НС посилила карантинні обмеження на території регіону з 21 березня до 9 квітня. З 20 березня схожий жорсткий карантин ввели у Києві. 23 березня Київ та Одеська область також офіційно перейшли у "червону зону".