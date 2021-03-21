​МОЗ віднесло Київщину до “червоної” зони

Тепер "червоними" є сім регіонів.

Міністерство охорони здоров’я оновило індикаторні ознаки для визначення регіонів зі значним поширенням ковіду: Київська область потрапила у ”червону” зону.

На Київщині, зокрема, коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу протягом останніх трьох днів перевищив 20% і складав 20,3%, 20,1% і 20,2%, а рівень госпіталізації – 60%: 69,3%, 71,2% і 74,6%.

Окрім Київської області, у “червоній зоні” є Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька області.

У “помаранчеву” зону входять: Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернігівська і Черкаська області.

Решта регіонів – “жовті”, у “зеленій” зоні немає жодної області.

Зазначимо, "червоний" рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

1) завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%,

2) кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300,

3) кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60,

4) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%,

5) зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Нагадаємо, Одеська область за індикаторними показниками потрапила до “червоної зони” карантину 20 березня, а Київ став "червоним" 19 березня. З 23 березня там буде встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Житомирська область перейшла до “червоної зони” 3 березня, Закарпатська – 8 березня, Чернівецька – 1 березня і Івано-Франківська – 26 лютого.