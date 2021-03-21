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У Києві на ковід захворіли ще 434 особи

Померли 28 людей.

У Києві за минулу добу, 20 березня виявили 434 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомили у Київраді.

Cеред них: 264 жінки віком від 18 до 95 років, 152 чоловіки віком від 18 до 83 років, 8 дівчаток від 5 днів до 16 років та 10 хлопчиків від 11 до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (91), Деснянському (89) та в Оболонському (86).

Померли 28 людей.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти. Одужали за минулу добу 107 осіб.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 152 637. Коронавірус подолали 101 452 мешканці. За період пандемії у столиці 3 062 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, за суботу, 20 березня в Україні було зафіксовано 11 145 нових випадків коронавірусу. Зафіксовано 166 летальних випадків.

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