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У Києві BMW протаранив автомобіль аварійної служби, чотири людини постраждали

Водій у критичному стані.

У Києві у ДТП постраждали четверо осіб.

Як пише у соцмережі Facebook dtp.kiev.ua, аварія сталася на проспекті Перемоги, 34 за зоопарком.

BMW на високій швидкості протаранив автомобіль аварійної служби, проспект був перекритий.

“Дівчина водій автомобіля BMW в критичному стані, передній пасажир у важкому, двоє пасажирів ззаду – середньої тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 березня на Одеській трасі легковий автомобіль в'їхав у стоячу вантажівку, водій загинув. Аварія сталася на 231-му кілометрі траси "Київ - Одеса" в селі Ладижинка неподалік Умані.

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