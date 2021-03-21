У Києві у ДТП постраждали четверо осіб.

Як пише у соцмережі Facebook dtp.kiev.ua, аварія сталася на проспекті Перемоги, 34 за зоопарком.

BMW на високій швидкості протаранив автомобіль аварійної служби, проспект був перекритий.

“Дівчина водій автомобіля BMW в критичному стані, передній пасажир у важкому, двоє пасажирів ззаду – середньої тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 19 березня на Одеській трасі легковий автомобіль в'їхав у стоячу вантажівку, водій загинув. Аварія сталася на 231-му кілометрі траси "Київ - Одеса" в селі Ладижинка неподалік Умані.