План, формат, склад учасників і питання логістики українсько-американського навчання обговорили на конференції в Одесі.

У 2021 році багатонаціональне навчання “Сі Бриз – 2021” відбудеться влітку у північно-західній частині Чорного моря та в Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.

Про це йшлося на головній конференції з планування українсько-американського навчання в Одесі, пише АрміяInform.

Як повідомив заступник командувача Військово-морських сил ЗСУ, капітан 1 рангу Олексій Доскато, метою конференції було остаточне узгодження плану та формату проведення навчання, визначення складу учасників і опрацювання питань логістики.

Фото: armyinform.com.ua

За його словами, військовослужбовці українських ВМС спільно з партнерами виконуватимуть завдання у морі й повітрі, на суші та під водою. До навчання залучать 29 країн-членів НАТО та партнерів.

“Цього року передбачається значне збільшення складу сил та засобів берегового компонента, зокрема зі складу морської піхоти України та США, велика кількість броньованої техніки і артилерії. До повітряного компонента плануємо залучити літаки і гелікоптери з американської сторони та з боку української морської авіації, Повітряних Сил ЗС України, Державної прикордонної служби, а також безпілотні авіаційні комплекси”, – відзначив Доскато.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

До морського компонента залучатимуться більше ніж 30 одиниць кораблів, катерів та суден від ВМС України, морської охорони Державної прикордонної служби України, ВМС США та інших країн.

Протягом навчання кораблі будуть виконувати завдання щодо пошуку та знищення підводних човнів спільно з морською та патрульною авіацією, відпрацьовуватимуть проведення ембаргових операцій та перехоплення суден-порушників.

Фото: armyinform.com.ua

Окрім того, буде організовано забезпечення догляду підозрілих суден, охорони морських ліній комунікацій та супровід важливих вантажів і конвоїв, проведення десантних операцій.

Фото: armyinform.com.ua

Під час навчання основна увага буде зосереджена на відпрацюванні взаємної сумісності та спільному виконанні завдань з країнами-партнерами відповідно до стандартів НАТО. Також у морі буде виконано практичні артилерійські стрільби та відпрацьовано заходи протиповітряної оборони.

“Особливістю навчань стане використання ударного оперативно-тактичного безпілотного літального апарата Bayraktar TB2 Повітряних Сил ЗС України, який виконуватиме різноманітні завдання під час проведення навчань”, – повідомив капітан.

Зазначимо, торік метою навчань “Сі Бриз” було підвищення рівня взаємосумісності підрозділів ВМС ЗС України, ВМС США, країн-членів НАТО та держав-партнерів під час виконання спільних завдань задля підтримання морської регіональної безпеки та забезпечення стабільності в Чорноморському регіоні.

Навчання «Сі Бриз» – багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.

Нагадаємо, у Чорне море прямує американський ракетний есмінець типу "Arleigh Burke" – USS Thomas Hudner (DDG-116). На сьогодні в Чорному морі знаходяться 4 потужних ракетних корабля країн НАТО: крейсер, 2 фрегати та есмінець.