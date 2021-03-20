Окупанти стріляли сьогодні біля Південного

Втрат серед наших військовослужбовців за поточну добу немає.

Сьогодні, 20 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти два рази порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресслужба ООС.

Неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру.

На дії противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Втрат серед наших військовослужбовців за поточну добу немає.

У п’ятницю, 19 березня, було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь із артилерійських систем 122-го калібру, мінометів 120 калібру, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У результаті ворожого обстрілу загинув один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

Зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл позицій наших захисників на тому ж напрямку неподалік населеного пункту Пищевик.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на території ОРДЛО.

Нагадаємо, у четвер, 18 березня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші. Унаслідок ворожого обстрілу отримав смертельне кульове поранення український військовослужбовець.