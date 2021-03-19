У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
У Києві відкрили всі сім станцій метро, які "замінували" невідомі (оновлено)
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
«Путин – убийца». Перейдёт ли Байден от слов к делу?
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
У глибинах Тихого океану виявили бактерії, яких не бачить людський імунітет
Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
Борис Баум: «Если мою жизнь сравнить с жизнью других людей, я считаю, что я - ангел. Профессиональный»
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Окупанти продовжують збивати безпілотники ОБСЄ.

Протягом доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом поточної доби, 19 березня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації по позиціях українських захисників не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Однак українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку російсько-окупаційних військ на території ОРДЛО. Так, збройні сили РФ й надалі перешкоджають плановій роботі патрулів місії ОБСЄ і глушать сигнали безпілотників місії.

"15 березня, пролітаючи над районами між населеними пунктами Авдіївка і Докучаєвськ, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнавав впливу перешкод радіосигналу унаслідок глушіння. Крім того, цей БПЛА зазнавав впливу перешкод радіосигналу обох модулів GPS під час польоту над районами між Докучаєвськом і Зеленим. 17 березня, пролітаючи над населеним пунктом Богданівка, БПЛА СММ малого радіуса дії також зазнавав впливу перешкод радіосигналу", - повідомили у штабі.

Також вкотре зафіксовано численні факти мінування окупантами доріг і ділянок місцевості.

Такі дії найманців мають системний характер і свідчать про їхнє небажання дотримуватися досягнутих домовленостей.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 березня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші. Унаслідок ворожого обстрілу отримав смертельне кульове поранення український військовослужбовець.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також