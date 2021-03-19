Протягом доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 19 березня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації по позиціях українських захисників не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Однак українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку російсько-окупаційних військ на території ОРДЛО. Так, збройні сили РФ й надалі перешкоджають плановій роботі патрулів місії ОБСЄ і глушать сигнали безпілотників місії.

"15 березня, пролітаючи над районами між населеними пунктами Авдіївка і Докучаєвськ, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнавав впливу перешкод радіосигналу унаслідок глушіння. Крім того, цей БПЛА зазнавав впливу перешкод радіосигналу обох модулів GPS під час польоту над районами між Докучаєвськом і Зеленим. 17 березня, пролітаючи над населеним пунктом Богданівка, БПЛА СММ малого радіуса дії також зазнавав впливу перешкод радіосигналу", - повідомили у штабі.

Також вкотре зафіксовано численні факти мінування окупантами доріг і ділянок місцевості.

Такі дії найманців мають системний характер і свідчать про їхнє небажання дотримуватися досягнутих домовленостей.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 18 березня, проросійські бойовики на Донбасі шість разів порушили режим тиші. Унаслідок ворожого обстрілу отримав смертельне кульове поранення український військовослужбовець.