Український боєць загинув поблизу Південного

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти вбили українського військового.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ".

"Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з артилерійського озброєння та автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

"На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли, 16 березня український військовий отримав бойову травму неподалік Водяного.