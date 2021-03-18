Головний протоколіст Президента Ігор Брусило: «У протоколі немає дрібниць, він складається з деталей»
Головний протоколіст Президента Ігор Брусило: «У протоколі немає дрібниць, він складається з деталей»
Литвин програв вибори ректора КНУ ім. Шевченка
Литвин програв вибори ректора КНУ ім. Шевченка
Київ з 20 березня вводить локдаун
Київ з 20 березня вводить локдаун
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
У "помаранчевій" зоні опинилися Київ і 16 областей
У "помаранчевій" зоні опинилися Київ і 16 областей
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Байден сказав, що вважає Путіна вбивцею
Байден сказав, що вважає Путіна вбивцею
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
«Останні п’ять років показали: Україна потрапляє в зону найбільших змін клімату в Європі», ― учений про наслідки зміни клімату
ГоловнаСуспільствоВійна

Український боєць загинув поблизу Південного

Окупанти прицільно обстріляли позиції ЗСУ.

Український боєць загинув поблизу Південного
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти вбили українського військового.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ".

"Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з артилерійського озброєння та автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, врятувати його життя не вдалося.

Командування висловило щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

"На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли, 16 березня український військовий отримав бойову травму неподалік Водяного.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також