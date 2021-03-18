Кравчук визнав загрозу нападу Росії з Криму через воду

"Примусити у такий спосіб Україну постачати воду - нічого не вийде".

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук визнав, що Росія може силою спробувати змусити Україну пустити дніпровську воду в Крим.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Кравчук зазначив, що ситуація з водою в Криму дуже напружена і Росія не має шляхів її вирішення.

"Вони хочуть свердловинами вирішити це питання, це перше. А друге, опріснювати морську воду. Неймовірно великі гроші і не завжди той результат, який потрібно. Я думаю, що питання води для Криму буде загострюватися. Я думаю, що це буде один із поштовхів для Росії пробити дорогу звідти до України - Херсон, Маріуполь. Цю частину вони хочуть якось пробити до Криму, щоб забезпечити Крим водою. Оце буде одна з причин більших атак чи більших агресивних кроків Росії. Це можливо. Але примусити у такий спосіб Україну постачати воду - нічого не вийде", - заявив Кравчук.

Він додав, що за окуповані території, за міжнародним правом, відповідальність несе окупант, тобто Росія.

"Україна просто так поставляти воду в Крим не буде, тому що ми не знаємо, кому ця вода піде – громадянам на полив, чи військовим заводам, чи ще комусь. За все несе відповідальність Росія. Коли Крим стане українським, вода туди, повірте, піде так, як треба", – сказав Кравчук.

Нагадаємо, Україна забезпечувала близько 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після захоплення Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинилися.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання півострова Крим буде відновлено тільки після деокупації.

На початку 2021 року окупаційна влада Криму заявила, що буде позиватися до України через перекриття каналу. Сума позову може сягнути 10-20 трильйонів рублів, або 137-274 млрд доларів за нинішнім курсом.