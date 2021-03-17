Робота політичної підгрупи ТКГ заблокована через "експертку" з ОРДО, - Гармаш

Переговори в політичній підгрупі Тристоронньої контактній групі щодо ситуації на Донбасі заблоковані через присутність на них засудженої в Україні за тероризм "громадської експертка" з ОРДО Майї Пирогової.

Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Ми з самого початку попередили, що якщо засуджена за тероризм Майя Пирогова братиме участь в роботі ТКГ, українська делегація виходить з кімнати (віртуальної) переговорів. Якби Москва та її маріонетки хотіли діалогу, вони б нас почули", - написав він.

Гармаш наголосив, що щойно почався звіт, Пирогова з'явилася на засіданні, після чого українська делегаація пішла.

"Почався звіт політичної підгрупи. Громадянка Пирогова поруч з Никаноровою, запрошеною РФ з ОРДО. Українська делегація покинула кімнату. Звіт політичної групи заблокований, як і сама робгруппа. ТКГ почала заслуховувати звіти по іншим робочим групам, де немає Пирогової", - додав Гармаш.

Нагадаємо, вчора політична група ТКГ пішла на перерву через запропоновану Росією "експертку" з Донецька Майю Пірогову.

Раніше, на засіданні політичної підгрупи ТКГ 19 січня, Україна запропонувала напрацювати єдиний "План спільних кроків" щодо Донбасу. Зазначалося, що у ньому повинні бути враховані пропозиції всіх сторін. Після минулого засідання Гармаш заявив, що не виключає свого виходу зі складу делегації в ТКГ, оскільки, за його словами, вже на третьому засіданні присутні "якісь громадські експерти, які представляють незрозуміло кого". Як відомо, окупований Донбас із 9 червня 2020 року на засіданнях політичної підгрупи в ТКГ представляють журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш.

У січні Гармаш такж повідомляв, що ОБСЄ знову допустила на засідання ТКГ "громадських радників" ОРДЛО. Тоді Гармаш зазначив, що координатор підгрупи від ОБСЄ П’єр Морель "не зміг відповісти на запитання української делегації про те, хто ці люди, присутні на засіданні, сказавши, що на переговорах не прийнято порушувати питання статусу учасників".

2 березня Гармаш заявив, що так звані "громадські радники" ОРДЛО виступили на засіданні ТКГ із своїм "планом дії". А модератор ОБСЄ Морель тиснув, щоб на ТКГрозглядали і їхній план.

Гармаш звинувачував представників ОБСЄ в упередженості щодо української делегації ще минулого року.