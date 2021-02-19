​Гармаш не виключає свого виходу зі складу делегації в ТКГ

Представник окремих районів Донецької області в Тристоронньої контактній групі Сергій Гармаш не виключає можливості свого виходу з її складу, якщо керівництво делегації не зробить кроків щодо питання нерегламентної присутності на переговорах "громадських експертів" з ОРДЛО.

Про це він заявивив у інтерв'ю виданню "Острів".

"Все просто: або я переконую керівництво в правоті своїх аргументів, і ми починаємо дієво реагувати на порушення формату переговорів і режиму конфіденційності... Або потрібно шукати відповіді на запитання: що я роблю на кораблі, який пливе не в ту сторону? Тобто, - чи не час на вихід?" - заявив Гармаш.

Він нагадав, що вже на третьому в цьому році онлайн-засіданні ТКГ присутні "якісь громадські експерти, які представляють незрозуміло кого". Гармаш зазначив, що їх не запрошував ні один із членів ТКГ.

"Росія заявила, що вона не має відношення до формування складів "інших делегацій". Україна їх не запрошувала. ОБСЄ - теж. Тоді - хто? Якщо ми погоджуємося з фактом присутності цих людей, то ми, виходить, визнаємо маріонеток Росії з ОРДЛО окремими делегаціями, визнаємо їх право самим запрошувати на переговори "експертів"? Визнаємо їх повноцінної стороною переговорів? Ми не реагуємо на це, а вони вже третє засідання сидять на ТКГ, і потім нам будуть розповідати про таку переговорну "традицію". Але ж традиції створюємо ми", - наголосив Гармаш.

Він зазначив, що необхідно вимагати дотримання тристороннього формату ТКГ, так, як це записано в Мінських угодах.

Гармаш запропонував ігнорувати всіх, крім офіційних представників Росії та ОБСЄ. Також, за його словами, можна проводити консультації з ОРДЛО тільки у робочих групах, щоб знизити статус української делегації.

"У будь-якому випадку, суб'єктивізувати маріонеток з ОРДЛО як окремих делегацій я не стану. Це буде не просто плювок в обличчя всіх переселенців і патріотів, це буде здачею наших позицій, а я здавати нічого не буду", - сказав він.

Нагадаємо, журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш представляють окупований Донбас на засіданнях політичної підгрупи в ТКГ по Донбасу з 9 червня 2020 року.

В ОБСЄ раніше заявили, що переговори політичної підгрупи ТКГ по Донбасу пробуксовують із серпня 2020 року.