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У Єгипті автобус із туристами потрапив у ДТП, серед постаждалих українці

Аварія сталася на трасі Шарм-ель-Шейх - Каїр.

У Єгипті автобус із туристами потрапив у ДТП, серед постаждалих українці
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

ДТП з туристичним автобусом сталася вранці 19 лютого на трасі Шарм-ель-Шейх - Каїр у Єгипті. Серед постраждалих троє українців.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

"На трасі Шарм ель-Шейх - Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Українські консули взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії", - написав він у твіттері.

За даними ЗМІ, в автобусі перебували до 60 пасажирів, серед них українці. Кількість постраждалих уточнюється. 

Раніше в лютому близько 180 українських туристів застрягли на Занзібарі. 16 лютого вони успішно повернулися в Україну.

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