У Києві до "Охматдиту" госпіталізували 15-річного хлопця, який наковтався таблеток

Це вже третій випадок отруєння ліками дітей за останні кілька днів.

В Україні зафіксували ще один випадок отруєння школяра таблетками. До столичної клініки "Охматдит" доправили 15-річного киянина, який також наковтався пігулок, повідомляє ТСН.

Хлопця доправили до лікарні зранку з дому. Зараз лікарі констатують, що його стан стабільний і загрози вже життю немає.

За словами лікарів, тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, випадково, то зараз вони розуміють, що роблять.

"У нас останні два роки цифри залишаються сталими - 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це лише верхівка, бо ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих із суїцидальними настроями", - сказав завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ "Охматдит" Олександр Урін.

Нагадаємо, що два дні тому у Боярці на Київщині померла дівчинка, що прийняла величезну дозу препарату "дротаверин", а її подруга опинилася в лікарні.

Наступного дня в Умані ліків напилися дві восьмикласниці. Їх госпіталізували.