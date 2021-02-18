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Робота за кордоном від агентства “BVS-Rabota"

Робота за кордоном від агентства “BVS-Rabota"

Щорічно серед наших співгромадян збільшується попит на пошук роботи за кордоном, переважно в західній і східній Європі - Польщі, Чехії, Італії, Франції, Іспанії і т.д. Згідно зі статистикою за 2020 рік, кожен шостий іноземець, офіційно працевлаштований в ЄС, має український паспорт. Не дивно - мігрантів приваблюють "легкі" (на перший погляд) гроші, повний соціальний пакет і спрощена процедура оформлення робочої візи та дозволів в ЄС. Але чи все так просто, як здається на перший погляд?

Засновник кадрового агентства по роботі за кордоном BVS-Rabota Віталій Беленець має свою точку зору на цей рахунок: "До вибору вакансій і роботодавця варто ставитися зважено, без поспіху, оскільки не завжди привабливі умови співпраці гарантують легальність і сумлінність. У нашій ніші щороку тільки зростає рівень шахрайства, як мінімум - мігрант може втратити свої гроші, як максимум - свободу і життя. Але рішенням стане вибір свого посередника - компанії, що спеціалізуються на допомозі у виборі вакансії і підготовки дозвільних документів".

Як приклад - агентство з працевлаштування за кордоном "bvs-rabota", яке працює на ринку вже більше 10 років, має 30 філій в Україні, Росії та Литві. Агентство спеціалізується на: допомозі у виборі вакансій і сфери працевлаштування, перевірці роботодавців, підготовці дозвільних документів і поселенні за кордоном. Засновник запевняє, що пакет "все включено" - кращий вибір для недосвідченого мігранта. "Ми відповідаємо за вирішення всіх юридичних питань, переклад документів, допомогу в організації трансферу і поселення. При самостійному пошуку неможливо на 100% бути впевненим у безпеці угоди. Спочатку ви відгукнетеся на вакансію, переведете гроші аферистові, а через пару днів шахрай перестає відповідати на дзвінки. Знайоме? Але ж можна було відразу звернутися до фахівців.

"Також щорічно змінюються умови працевлаштування за кордоном. Одні правила діють сьогодні, а вже зовсім інші завтра. Знання законодавчої бази - запорука успіху, а звичайному мігранту дуже складно стежити за всіма змінами та нововведеннями. "До нас зверталися клієнти, які пробували самостійно шукати роботу", - доповнює Віталій. - Деяким це вдавалося, інших повертали на кордоні додому. Але найчастіше наших клієнтів розводили на гроші, після чого вони й вирішили звернутися за допомогою до нас".

Команда BVS більш діяльно ділиться своїм досвідом і порадами на тематичному сайті і в блозі.

Скористатися послугами "BVS" може будь-хто охочий безпечно і швидко знайти роботу за кордоном. Ознайомитися з вакансіями кадрового агентства можна на офіційному сайті - https://bvs-rabota.net/

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