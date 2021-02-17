Протягом доби порушень режиму тиші на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Протягом доби, 17 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими військовими, порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Втрат серед ЗСУ не було.

Крім того, сьогодні сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 217 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом вівторка, 16 лютого, у районі проведення ООС було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Раніше голова Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук закликав давати відповідь "на кожен постріл противника".