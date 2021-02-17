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На Черкащині поліція накрила підпільну нарколабораторію

Щомісяця зловмисники отримували за "товар" до 300 тисяч гривень.

На Черкащині поліція накрила підпільну нарколабораторію
Фото: mvs.gov.ua

У Черкаській області поліція знешкодила діяльність угруповання, яке займалося виготовленням та збутом амфетаміну та мефедрону.

Як встановили поліцейські, угруповання займалося виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин. Збували "товар" як дрібними, так і оптовими партіями наркодилерам, які надалі продавали його мешканцям Черкас та області.

"Організував "бізнес" 37-річний мешканець регіону, який має зв’язки з кримінальним світом. Для цього гаражні приміщення облаштували під лабораторії. Лабораторія з виготовлення амфетаміну знаходилася у Каневі, з мефедрону " в Черкасах", - йдеться у повідомленні.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

У спільники лідер угруповання залучив власну дружину та ще шістьох осіб, між якими були чітко розподілені ролі: координація роботи, організація виробництва та збуту, постачання необхідної сировини.

За попередніми даними, щомісяця від злочинної діяльності зловмисники отримували до 300 тисяч гривень прибутку, повідомляють у поліції.

Як повідомляли, наприкінці січня на Харківщині поліція за чотири доби ліквідувала сім підпільних нарколабораторій.

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