Сущенко йде кандидатом від "ЄС" до Ради

"Європейська Солідарність" ухвалила рішення висунути колишнього політв’язня Кремля, журналіста Романа Сущенка кандидатом в народні депутати, щойно будуть оголошені довибори у 197-му окрузі на Черкащині.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою політсили.

Як зазначив лідер партії Петро Порошенко, досвід Романа Сущенка допоможе парламентській боротьбі з російською п’ятою колоною.

"Фракцію «Європейської Солідарності» у Верховній Раді називають спецназом опозиції. І справді, наші депутати - це люди без страху і докору, які готові відстоювати Україну будь-де: в сесійній залі, в ПАРЄ, навіть на полі бою. І саме такою людиною без сумніву є Роман Сущенко. Людина, яка пройшла російські катівні, яка боролася за Україну навіть в безнадійній здавалося б ситуації. Роман став символом боротьби за Україну, яку підтримав весь світ", - наголосив Порошенко.

Довибори у Раду на Черкащині мають відбутися у зв’язку з тим, що народний депутат від 197-го округу Олександр Скічко став головою ОДА.

Нагадаємо, Сущенка затримали з порушенням міжнародних правил 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. У жовтні йому висунули звинувачення в шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив його до 12 років колонії суворого режиму.

Сущенка звільнили у вересні 2019 року в рамках обміну полоненими між РФ і Україною в форматі 35 на 35.

Перед місцевими виборами Сущенко очолив Черкаську обласну організацію партії Європейська солідарність. У грудні 2020 року він став першим заступником голови Черкаської обласної ради.